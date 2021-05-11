 22 قتيلا و103 جرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن طائرة بدون طيار إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا من المارة أثناء لحظة القصف، وأن سيارات الإسعاف نقلت الجثامين والمصابين إلى المستشفى الأندونيسي في بيت حانون شمال القطاع.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على أهداف إسرائيلية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الإسرائيلي بدأ تنفيذ العملية العسكرية مساء أمس الاثنين، عبر سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع.

© Sputnik . Ajwad Jaradat قصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة وصواريخ المقاومة لا تتوقف

ويأتي الإعلان عن العملية العسكرية بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل سترد بقوة على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وأن الفصائل الفلسطينية ستدفع ثمنا باهظا.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلها الإعلام الإسرائيلي، إن المواجهة الحالية مع غزة قد تستغرق بعض الوقت.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA قصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 22 بينهم 9 أطفال وسيدة إضافة إلى نحو 103 جرحى، هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي حتى الساعات الأولى من فجر اليوم شن غارات على مناطق عدة في غزة، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية قصف أهداف إسرائيلية في محيط القطاع.

© Sputnik . Ajwad Jaradat إصابة أطفال في قصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة

وأعلن الجيش الاسرائيلي أمس أنه قصف عددا من الأهداف التابعة لحركة حماس، وأنه استهدف حتى الآن 8 نشطاء من الحركة ومنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع عسكرية أخرى، وقال إنه عزز منصات منظومة القبة الحديدية في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

الغارات الإسرائيلية وفي بيان للجيش الإسرائيلي تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ وتشمل منازل قادة عسكريين في القطاع. وستشارك فيها بالتوازي مع الغارات الجوية، الزوارق الحربية الاسرائيلية التي قصفت في ساعات الفجر الأولى شاطئ منطقة السودانية شمالي قطاع غزة.