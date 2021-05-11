شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يؤكد تقارب وجهات نظر بلاده والبرتغال فى قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة التونسية المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي إن بلاده والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، مما يسهل بشكل كبير تقارب وجهات النظر في المسائل التي تهم المنطقة ومنها الهجرة.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن المشيشي - الذي يزور البرتغال حاليا - جدد التأكيد على موقف تونس القائم على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار التنمية المتضامنة وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية في مواجهة ظاهرة الهجرة.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي، بوزير الداخلية البرتغالي ادواردو كابريتا بمقر وزارة الداخلية بلشبونة.. حيث توجه المشيشي بالشكر لنظيره البرتغالي على الدعوة لحضور فعاليات الاجتماع الأوروبي الأفريقي حول الهجرة رغم جائحة كوفيد-19، منوها بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية البرتغالي بمستوى التعاون مع تونس على المستوى الأمني وتبادل المعلومات والحماية المدنية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أوروبا ترغب في مزيد من الانفتاح على مواقف دول جنوب المتوسط، فيما يتعلق بالهجرة من أجل الاتفاق على مقاربة متعددة الأبعاد، بما يساهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل تنقل الأشخاص في الفضاء المتوسطي.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسي يشارك غدا في الاجتماع الأوروبي الأفريقي حول الهجرة ويلقي كلمة بالمناسبة كما سيلتقي قبل انطلاق المؤتمر الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.