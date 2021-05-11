شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الباكستانية": الهجوم على المصلين بالأقصى يتعارض مع الأعراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت باكستان بشدة هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى؛ ما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري بأن باكستان تتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتجدد دعمها الثابت لنضال الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأضاف أن باكستان تحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لحماية الفلسطينيين، مجددا مطالبة باكستان لإقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة على أساس حدود قبل 1967 وعاصمتها القدس.

كما أكد تضامن باكستان الكامل مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك تتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.