شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية سوف تكون مصحوبة بزخات من البرد وستشمل مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما يتوقع المركز تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية.