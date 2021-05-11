هنية: معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير ومستمرون ما لم يتوقف العدوان والإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف هنية في تصريح له، فجر اليوم الثلاثاء، "لقد رسخت القدس ميزان قوة جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر".

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وشدد على أن "معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء".

يأتي هذا في الوقت الذي تدوي فيه صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وتتواصل العملية الإسرائيلية "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على القطاع.

وتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، حيث أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، في بيان لها، أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ تجاه المدن الإسرائيلية.

كما أعلنت الغرفة المشتركة عن إطلاق اسم "سيف القدس" على عملية القصف المتواصل للمدن والبلدات الإسرائيلية في رد واضح وصريح على إعلان الجيش الإسرائيلي اسم "حارس الأسوار" على عمليته ضد القطاع.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الغارات وافق عليها المجلس الوزاري المصغر، وستشمل منازل قادة عسكريين في القطاع، وشدد على أن "لدينا عنوانا واحدا في غزة، هو حماس، ستدفع ثمنا باهظا"، حسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي مدينة القدس، تواصلت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، وبين الشبان الفلسطينيين المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، وقال مراسل سبوتنيك في المدينة، إن الصحفي تورغوت الب بويراز مدير مكتب وكالة الأناضول في الشرق الأوسط وأفريقيا الآن في المسجد الأقصى قد أصيب أثناء تأدية عمله الصحفي.

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كما تواصلت الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق أخرى في الضفة الغربية، أدت إلى سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 23 إصابة إلى مستشفى الخليل الحكومي، منها 5 بالرصاص الحي، و9 بالمطاطي و9 جراء استنشاق الغاز وجميعها بحالة مستقرة، كما أعلنت عن عدد من الإصابات في مناطق مختلفة في الصفة الغربية.

وكان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد أعلن في بيان على تطبيق تيليغرام، "إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين".

وفي وقت لاحق، أعلن مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني في بيان له عن انسحاب القوات الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى إلى الأبواب الخارجية، حيث خرج المصلين من المسجد الأقصى إلى الباحات الخارجية.