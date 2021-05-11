شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة اللد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة اللد الفلسطينية اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث قام المحتجون بإشعال النار فى مركز للشرطة بالمدينة، وذلك فى أعقاب مقتل شاب فلسطينى على يد مستوطنين.

وتداولت مواقع فلسطينية فيديوهات، أظهرت حجم الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمحتجين، فى الوقت الذى قامت فيه قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين.

وخرجت المظاهرات التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى في القدس، واعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين والمعتصمين في الشيخ جرّاح وباب العامود في المدينة المحتلة.