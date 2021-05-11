شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصيب شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه الشبان الذي خرجوا بمسيرة غضب احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، مما أدى الى إصابة شاب برصاصة في قدمه وتم نقله إلى احدى المستشفيات في طولكرم.

وفي السياق ذاته، تدور مواجهات الآن بمحاذاة جدار الضم والتوسع غرب بلدة قفين وضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط تعزيزات مكثفة لدوريات الاحتلال على طول الجدار في المنطقة.

وبلغ عدد الاصابات بالرصاص في طولكرم اليوم ثلاث اصابات، واعتقلت قوات الاحتلال أحد المصابين، ولم يعرف وضعه الصحي حتى اللحظة.