شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى مدينة اللد الفلسطينية إثر مقتل شاب على يد مستوطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مظاهرات حاشدة شهدتها مدينة اللد الفلسطينية، وذلك فى أعقاب أنباء عن مقتل شاب فلسطينى برصاص المستوطنين الإسرائيليين، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء فلسطينية.

ورفع المتظاهرون، شعارات تؤكد على فلسطينيية وعروبة القدس المحتلّة، ورددوا الهتافات المنددة بممارسات الاحتلال فى المسجد الأقصى المبارك.

ومن جانبها، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى القوة لتفريق المتظاهرين، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز، فيما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اعتقال نحو 50 متظاهرا.



أعداد من المتظاهرين الفلسطينيين



مظاهرات حاشدة بمدينة اللد