شكرا لقرائتكم خبر عن وفا: قوات الاحتلال الإسرائيلى تجدد قصفها لعدة مواقع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قصفها على قطاع غزة، مستهدفة عدة مواقع، من بينها موقعا شرق بلدة جباليا بأربعة صواريخ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالموقع .

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن الاحتلال الإسرائيلى استهداف موقعا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بثلاثة صواريخ، وأرضا زراعية شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقعا في أراضي "محررة نتساريم" جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ .