شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنتقد طرد الفلسطينيين من "الشيخ جراح".. وتدعو لاحترام الوضع القائم بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الحكومة الفرنسية، عن قلقها إزاء الأوضاع المستعرة في القدس منذ أيام عديدة، والتي أسفرت بالفعل عن وقوع المئات من الجرحى.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد دعت فرنسا جميع الجهات المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي بغية إتاحة عودة الهدوء في أقرب وقت ممكن.

وأعربت عن قلقها العارم إزاء التهديد بطرد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بالقوة، وهو ما يندرج في إطار سياسة الاستيطان غير الشرعية بموجب القانون الدولي والتي تفضي إلى احتدام التوترات.

وذكرت فرنسا بتمسكها بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.