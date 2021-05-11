شكرا لقرائتكم خبر عن سببت التشوه البصري.. أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات مبادرة «رسم وطن» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة “رسم وطن”. ويأتي ذلك نظراً لما تمثله تلك المجسمات من تشويه للمشهد البصري لمحافظة جدة.

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