"حماس" تمهل إسرائيل ساعتين لفك الحصار عن المعتكفين في الأقصى أو انتظار الرد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو عبيدة، "إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين".

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واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى في القدس، وطردت عدد من المصلين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين خلال الاقتحام.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم "إصابة عدد كبير من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى في القدس".

وتأتي تلك الخطوة، في أعقاب التصعيد في قطاع غزة، بعد إطلاق رشقات صاروخية من القطاع باتجاه أهداف إسرائيلية في القدس والمستوطنات المتاخمة للقطاع.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. لافتا إلى أن منظومة القبة الحديدية تعترض العشرات منها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين، "إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ومنظومة القبة الحديدية تعترض العشرات منها".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، عصر اليوم الاثنين، عن إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية ردا على "العدوان الإسرائيلي" على مدينة القدس.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحافي، إن "كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".