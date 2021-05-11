شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا فى اللد والرملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 متظاهرا فى مدينتى اللد والرملة، حيث اتهمتهم برشق عناصرها بالحجارة والألعاب النارية وأشعلوا إطارات السيارات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وشهدت البلدات والمدن الفلسطينية في أراضي الـ48، مساء الإثنين، تظاهرات حاشدة نصرة للقدس والمسجد الأقصى، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المحتجين، وأصيب العشرات بقمع الشرطة للاحتجاجات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع، كما اعتدت على المتظاهرين بالضرب المبرح.