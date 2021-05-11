شكرا لقرائتكم خبر عن كر وفر بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة البيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت اشتباكات جديدة، اليوم الثلاثاء، بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين فلسطينيين، عند مدخل مدينة البيرة، إثر حالة الغضب جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية فى مدينة القدس المحتلة.

وبحسب فيديو نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استخدم المتظاهرون الحجارة، فى مواجهة قوات الاحتلال، عند مدخل المدينة، والتى شهدت حالة من الكر والفر.

وكانت عدة مدن فلسطينية، قد شهدت احتجاجات حاشدة فى الساعات الأخيرة، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس، وداخل المسجد الأقصى، ومحاولات تهجير سكان المدينة المقدسة.