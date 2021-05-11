شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطينى وإصابة أخر إثر استهدافهما من قبل مستوطنين فى مدينة اللد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شاب فلسطينى وأصيب آخر بجروح، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مستوطن إسرائيلى في مدينة اللد، وذلك خلال قمع الشرطة للاحتجاجات التي خرجت احتجاجا على الانتهاكات التى ارتكبها الاحتلال فى مدينة القدس، ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية على المعتصمين في الشيخ جرّاح وساحة باب العامود والمصلين في محيط المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولهم إن مستوطنين في مدينة اللد استهدفوا مجموعة من الشبان بالرصاص الحي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح متوسطة.