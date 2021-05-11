رتويت وادخل السحب

الكويت - هبة التوبجي - في البداية هذا المقال ليس للسحب ، فصاحبه يعاني من الإفلاس المستمر ، وإنما هو لتسليط بعض من الضوء على ظاهرة تويترية آخذة في الإنتشار منذ فترة وتزداد في رمضان وقبل العيد ، ألا وهي الطلب من المستخدمين في تويتر عمل إعجاب أو إعادة تغريد أو كتابة تعليق أو متابعة حساب آخر وسيتم السحب بعد ذلك على واحد أو مجموعة من الفائزين الذين يتم اختيارهم عشوائيا .

هذه الطريقة يعرفها ويلاحظها كل مستخدمي تويتر ، ولكن ما لا يعرفه الأغلب هو سبب انتشارها ، والتي أصبحت ظاهرة تستوجب الوقوف عندها ممن يهمه الأمر ، ففي الوقت الذي نرى فيه ترشيدا في الإنفاق عند الأفراد نرى في المقابل حسابات فردية تقوم بالإعلان عن مبالغ مالية وأجهزة اتصال فاخرة بأعداد ليست بالقليلة وتذاكر سفر وإقامة فندقية وغيرها ، بل وزيادة على ذلك يتم توزيع هذه الجوائز بشكل شبه يومي ، الأمر الذي يثير الفضول ( لدي على الأقل ) في معرفة السبب .

فلو افترضنا أن أحد هذه الحسابات يقدم الجوائز برعاية إحدى الشركات التجارية فلماذا لا تقوم الشركة بنفسها بذلك عن طريق حسابها بدلا من الوسيط الفردي ؟ وإذا لم يكن برعاية إحدى الشركات التجارية فكيف يملك صاحب الحساب هذه القدرة المادية اليومية ؟ وإذا كان من الذين أنعم الله عليهم فبماذا نفسر انتشار العشرات وربما المئات من الحسابات الفردية التي تنتهج نفس النهج مع اختلاف التنفيذ ؟

أحد الزملاء قال لي أن الهدف من ذلك هو زيادة أعداد المتابعين ما يرفع من أسهم صاحب الحساب لدى موقع تويتر أولا ثم لدى الشركات التجارية ثانيا ، وحقيقة لم أقتنع بهذا المبرر لكثرة الحسابات بهذا الأسلوب ، متمنيا أن تكون الجهات المختصة ( وكلي ثقة بها ) على علم واطلاع ومراقبة لهذه الظاهرة التي نمت بشكل سريع ومريب وقد تستغل فيما لا يحمد عقباه .

الخاتمة :

أرجو أن يخيب ظني وتكون الطريقة المتبعة صحيحة ونظامية وأن يرزق الله الجميع من واسع فضله أفرادا وحسابات شخصية وشركات .

كتبه: خالد النويس