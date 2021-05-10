شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يحذر من رابط متداول عبر «واتساب» يستهدف عملاء الخطوط السعودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبدالله السبع من رابط وهمي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “الواتساب”، يستهدف جمع بيانات المستخدمين، لاسيما عملاء الخطوط السعودية.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بخصوص الرابط المنتشر بالواتساب عن تقديم هدايا من قبل الخطوط السعودية غير صحيح مجرد رابط وهمي لجمع البيانات ولا اعرف لأي درجة هو خطير”.

وأضاف عبدالله السبع: “بالغالب الروابط هذه هدفها جمع بيانات المستخدمين لبيعها أو استغلالها بشيء مستقبلاً.. انتبه منه !”.