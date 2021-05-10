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وزارة الحج السعودية تعلن نجاح موسم العمرة بعدما أداها مليون شخص

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في تصريحات مع قناة "الإخبارية" ، إن "موسم الحج خلال شهر رمضان لهذا العام نجح برغم جائحة .

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، قال إن عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة.

وشهد العام الماضي موسما استثنائيا للحج، اقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة "كورونا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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