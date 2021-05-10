وزارة العمل الجزائرية: مشروع زيادة معاشات المتقاعدين لم يتم الفصل فيه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته وزارة العمل الجزائرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن الأسابيع المقبلة ستشهد دراسة لمشروع زيادة معاشات المتقاعدين.

وقالت: "إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توضح أن المقترح الخاص بالمراجعة السنوية لمعاشات ومنح التقاعد لسنة 2021 مازال في شكل مشروع ولم يفصل فيه بعد".

وأوضحت أن هذا المشروع "سيدرس في الأسابيع المقبلة مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد".

وكانت مصادر مسؤولة من وزارة العمل قد صرحت في أواخر أبريل نيسان الماضي، حسبما نقل موقع "النهار" بأن أعضاء مجلس الإدارة اقترحوا العودة إلى الزيادات التي طبِقت سنة 2019، والتي تفرض نسبا تتراوح بين 1.5 و6% في معاشات ثلاثة ملايين ومائتين وستة وستون ألف متقاعد، اعتبارا من شهر مايو/ آيار.

وقالت المصادر إن اجتماعا آخر سيعقد للفصل في الزيادات، لإلغاء النسب المعتمدة العام الماضي، والتي كلفت خزينة الصندوق الوطني للتقاعد تخصيص 740 مليار سنتيم إضافية لدفعها إلى أصحابها.