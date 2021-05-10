أفيخاي أدرعي يكشف عن حدث "خطير للغاية" وغارات مكثفة ويستشهد بالله... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أدرعي في منشور شاركه على صفحته الرسمية في "تويتر"، "إني أشهد الله.. ونشهد أنه بريء منكم أيها المفترون! باسم الإسلام اعتديتم على أرض القداسة أورشليم - القدس لن نتهاون ولن نتساهل والاحتمالات أمامنا متنوعة، عنواننا واحد في غزة حركة حماس وسيادتنا خط أحمر".

ويظهر أدرعي في الفيديو وهو يقول: "اعتداء حماس بعد ظهر اليوم هو حدث خطير للغاية... لقد بدأ (هجوم حماس) باستهداف مدينة أورشليم (القدس) أولى القبلتين وثالث الحرمين ليستمر باستهداف البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة على نطاق واسع".

وشارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مجموعة تغريدات أخرى قال فيها: "أكثر من 8 مخربين لحماس استهدفوا في الساعات الأخيرة في قطاع غزة خلال غارات جوية تستهدف خلايا تخريبية".

وأضاف: "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على نفق إرهابي هجومي تابع لحماس في قطاع غزة".

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وبدورها، قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إنها "تدين بشدة الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بحق أبناء شعبنا في غزة وأدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات".

وحملت الرئاسة في بيانها "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس".

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي "بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء شعبنا، وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح".

ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.