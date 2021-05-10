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السعودية تغلق 14 مسجدًا مؤقتًا بسبب "كورونا"

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القاهرة - سامية سيد - أغلقت السعودية، اليوم الإثنين، 14 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 93 يومًا 1121 مسجدًا فُتح 1098 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة عسير، ومسجدان في كل من مناطق الرياض والشرقية والباحة وجازان وتبوك، ومسجد واحد بمنطقة المدينة المنورة.

وأشارت إلى إعادة فتح 23 مسجدًا بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، والمساجد التي فتحت هي: ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة جازان.

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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