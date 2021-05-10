شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحم متجرين بصهريج مياه.. القبض على مواطن من أرباب السوابق بوادي الدواسر «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة محافظة وادى الدواسر بمنطقة الرياض من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يقود “صهريج مياه” ويقتحم متجرين للاتصالات واتلاف الباب الكهربائي والاستيلاء على ماتحويه المحلات من هواتف وأجهزة ذكية.
وأكدت شرطة المحافظة أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وأنه من أرباب السوابق ومطلوب في عدة قضايا سابقة.
وعثر بحوزته على عدد جهازي جوال و 3 شرائح اتصال وقناع للوجه وتم استرداد الأجهزة المسروقة.
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