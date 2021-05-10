شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار الخير على ساحات المسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار على ساحات المسجد النبوي الشريف. ويوضح المقطع هطول الأمطار على ساحات المسجد النبوي الشريف مساء اليوم الاثنين ليلة الـ29 من شهر رمضان المبارك. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس هطول لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك ،الحدود الشمالية ).

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