الامارات.. الطوارئ والأزمات : بدء إنتاج لقاح "حياة فاكس" في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن بدء إنتاج لقاح "حياة فاكس" في الإمارات، الأمر الذي يؤذن ببدء مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في الدولة.



وأكدت أن الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات تواصل تحقيق أهدافها، فقد تم تطعيم ما يزيد على نسبة 72.03% إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما. كما تم تطعيم 79.03% من فئة كبار السن بعمر 60 سنة فما فوق.

كما أعلنت عن التوسع في توفير اللقاحات المختلفة في كافة إمارات الدولة، حيث إن اللقاحات المعتمدة في الدولة هي: لقاح ساينوفارم، وفايزر-بيونتك، واسترازينيكا، وسبيوتنيك-في. ويمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على هذه اللقاحات في المراكز المعتمدة للقاح في كل إمارة.

ضوابط

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في فترة عيد الفطر المبارك، وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه، والحرص على ارتداء الكمام والالتزام بالتباعد عند الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونوهت إلى أن الصلاة ستكون في الجوامع المعتمدة أو مصليات العيد المفتوحة في جميع إمارات الدولة، مع استمرار إغلاق المرافق الخدمية وأماكن الوضوء، وسيتم فتح الجوامع قبل صلاة العيد 15 دقيقة فقط وتغلق مباشرة بعد الانتهاء من الخطبة.

وأوصت بتقديم التهاني والتبريكات للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية، وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران، إضافة إلى الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد في هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية.