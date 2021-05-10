تزامنا مع أحداث القدس… رئيس وزراء الأردن يحمل رسالة الملك عبد الله إلى الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Eliana Aponte/File Photo

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية، على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الخصاونة نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني، إلى ولي عهد أبو ظبي، تضمنت استعراضا لسبل تعزيز وتمتين العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء استعرض مع محمد بن زايد، جهود الأردن في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بالتصدي لكل الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم، إضافة إلى مساعي تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المقدسة، وآخرها جريمة اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى اليوم، واستهداف حي الشيخ جراح وأهله.

وقال البيان إن هذا الأمر يشكل خرقا كبيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعد تهديدا لاستقرار المنطقة.

وذكر البيان أن محمد بن زايد عبر عن دعم الإمارات لما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات انطلاقا من وصاية الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.