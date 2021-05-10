الصحة السعودية تصدر توجيهات بشأن عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق - ووجهت الصحة السعودية نصائح للمواطنين والمقيمين، قالت إنه يجب اتباعها لتجنب الإصابة أو المساهمة في انتشار كورونا خلال احتفالات عيد الفطر.

جاء ذلك في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بعنوان "نتعاون ما نتهاون"، داعية المواطنيين لنتقيد بالاجراءات الاحترازية في العيد".

وبحسب توجيهات الوزارة، فإن تلك الإجراءات تشمل ارتداء الكمامة والبقاء على مسافة آمنة من الآخرين.

كما حذرت الوزارة من تنظيم أو حضور تجمعات مخالفة، ووجه رسالة لكل مواطن تقول فيها: "لا تجامل على حساب صحتك".

ودعت الوزارة إلى عدم المصافحة، والحفاظ على صحة كبار السن، مضيفة: "لنجعله عيدا سعيدا دون التسبب في أي ضرر على الأقارب والمجتمع".

وقالت الوزارة في بيان سابق: "بإمكاننا أداء صلاة العيد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والحرص على عدم المصافحة ولبس الكمامة وترك المسافات الآمنة".

ولفت إلى ضرورة أن "تكون هذه التجمعات واللقاءات في أماكن ذات تهوية جيدة مع ارتداء الكمامات وترك المسافات الآمنة وعدم المصافحة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن "الجهات المعنية والمختصة ستقوم بمهامها بمراقبة وضبط المخالفات، وستقوم بجولاتها على مختلف المواقع".