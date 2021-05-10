واشنطن تعليقا على التوتر في القدس: نهدف إلى خفض التصعيد والعنف

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إن "هدفنا هو خفض التصعيد والعنف في المنطقة ولا زلنا نؤمن بعمق بمبدأ حل الدولتين".

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وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، صادق اليوم الاثنين، على توجيه ضربة جوية في قطاع غزة ضد حركة حماس بعد إطلاق صواريخ من القطاع تجاه أهداف إسرائيلية تزامنا مع التوترات في القدس، فيما توعد الجيش برد قاس على إطلاق الصواريخ.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر توجيه ضربة جوية كبيرة في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع".

فيما ذكرت قناة "كان" أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر المزيد من بطاريات منظومة "القبة الحديدية" في عدة مناطق وسط إسرائيل تحسبا لهجمات صاروخية من قطاع غزة.

وقال بيان لاحق من الجيش إنه "أمامه الكثير من الاحتمالات، بما فيها عملية موسعة ضد حركة حماس في غزة"، متوعدا الحركة بدفع "ثمن باهظ".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، القضاء على "خلية" من عناصر حركة حماس شمال قطاع غزة بالتزامن مع هجمات صاروخية للفصائل الفلسطينية في القطاع ضد أهداف إسرائيلية على خلفية التوترات مع الفلسطينيين في القدس.