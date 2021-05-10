شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بحوزتهم رشاش ومسدس..الإطاحة بـ 4 مواطنين تورطوا في إطلاق نار بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على 4 مواطنين لإطلاقهم النار والتباهي بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (4) مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر ، لإطلاقهم النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وضبط بحوزة المضبوطين سلاحين ناريين من نوع رشاش ومسدس وطلقات نارية، وسلاح أبيض، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومسكر، ومبلغ (28,500) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.