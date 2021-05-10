إسرائيل تعلن القضاء على "خلية" تابعة لحركة حماس شمالي غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر"، إنه تم "القضاء على خلية تخريبية تضم ثلاثة مخربين من حماس كانت تهم بنشاطات إرهابية في شمال قطاع غزة"، وفق تعبيره.

وشارك المتحدث مقطع فيديو يظهر ما قيل إنه مشاهد من عملية الاستهداف، حيث يظهر قيام طائرة بتنفيذ ضربة جوية من ارتفاعات عالية.

وقال أفيخاي، في بيان نشر في وقت سابق، إنه "تم إطلاق نيران مضادة للدبابات مؤخراً من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا إصابة سيارة مدنية في جنوب إسرائيل وإصابة شخص إثر إطلاق صاروخ من غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن منظومة القبة الحديدية تصدت لصاروخ واحد أطلق من قطاع غزة، باتجاه القدس، فيما سقط 6 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة. وقال، إنه "متابعة الإنذارات في منطقة أورشليم ومحيطها فالحديث عن إطلاق ٧ صواريخ من قطاع غزة.. القبة الحديدية تعترض أحد الصواريخ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمهلت القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرة من العواقب.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، عبر قناته على "تليغرام"، إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".