شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يؤكد امتلاك البلاد كميات مطمئنة من الأكسجين الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي امتلاك البلاد كميات مطمئنة من الأكسجين الطبي وعدم الخوف من نفاذها.

وقال الوزيرفي تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "إن مقاومة جائحة فيروس كورونا ترتكز على كثير من النقاط منها معالجة النقص على مستوى أسرة الإنعاش وأسرة الأكسجين في المؤسسات الصحية كما ترتكز على التطعيمات".

وأشار إلى أن مخزون تونس من اللقاح المضاد لكورونا اليوم بلغ 280 ألف جرعة، وأن كميات من الجرعات ستصل أسبوعيا.