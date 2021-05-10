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وزير الصحة التونسى يؤكد امتلاك البلاد كميات مطمئنة من الأكسجين الطبى

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي امتلاك البلاد كميات مطمئنة من الأكسجين الطبي وعدم الخوف من نفاذها.

وقال الوزيرفي تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "إن مقاومة جائحة فيروس ترتكز على كثير من النقاط منها معالجة النقص على مستوى أسرة الإنعاش وأسرة الأكسجين في المؤسسات الصحية كما ترتكز على التطعيمات".

وأشار إلى أن مخزون تونس من اللقاح المضاد لكورونا اليوم بلغ 280 ألف جرعة، وأن كميات من الجرعات ستصل أسبوعيا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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