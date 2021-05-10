الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمن للحاصلين على لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات والبحرين، اليوم الإثنين، اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للحاصلين على لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يتيح لهم التنقل بين الدولتين بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أنه سيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر في البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها وهي تطبيق "الحصن" في الإمارات، وتطبيق "مجتمع واعي" في البحرين، كما ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري (PCR) من خلال هذين التطبيقين.

ويأتي ذلك تأكيدا على حرص قيادة البلدين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة، وكذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة (كوفيد-19).