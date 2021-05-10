الإمارات تلغي الاستثناءات الممنوحة لهؤلاء

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تعميم للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية، نشره موقع "الإمارات اليوم" فقد تم "إلغاء كافة الاستثناءات السابقة الممنوحة للموظفين، والمتضمنة استثناءهم من العودة لمقار العمل، بسبب الظروف الطارئة والتصدي لجائحة كورونا".

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ونص التعميم على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو/ آيار الجاري.

واستثنى التعميم من الإلغاء الموظفات اللاتي يتابعن أبناءهن بنظام التعليم عن بعد، حيث نص على استمرار الاستثناءات الممنوحة لهن وذلك حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وألزم التعميم الموظفين غير الحاصلين على اللقاح، بإجراء فحص مسحة الأنف "بي سي آر" كل أسبوع على نفقتهم الخاصة، إلا في حالة ما إذا كان لدى الموظف استثناء طبي من التطعيم معتمد من اللجنة الطبية، ففي هذه الحالة تتحمل جهة العمل إجراء الفحص له.

وطالبت الهيئة جميع الجهات الاتحادية بالالتزام بتطبيق معايير السلامة والتقيد بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية.

يشار إلى أن التعيميم نص على أن هذه التعليمات جاءت بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.