أنصار الله: نفذنا هجوما بالطائرات المسيرة على هدف مهم في مطار أبها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره العميد يحي سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية فقد شن سلاح الجو هجوما بالطائرات المسيرة على "هدف عسكري" في مطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

وقال: "شن سلاح الجو المسير عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف "كيه 2" محققة إصابة دقيقة بفضل الله".

وأوضح سريع أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا".

يشار إلى أن أنصار الله كانت قد استهدفت مطار أبها في الـ 23 من مارس/آذار، الماضي، حيث قال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" إن قواته شنت هجوما بطائرة مسيرة على مطار في جنوبي السعودية، وذلك بعد يوم من طرح الرياض مبادرة سلام جديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار على مستوى البلاد.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.