العراق يعلن تشكيل لجان لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد اللواء يحي رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية تشكيل لجان لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي.

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وقال: "تم تشكيل لجان فنية تعمل على عقد عدة اجتماعات بشأن ذلك"، مؤكدا أن العراق نجح من خلال جلسات الحوار الاستراتيجي في تحويل قوات التحالف الدولي من قتالية الى تدريبية، لافتا إلى أن "الحوار مستمر ويتضمن نتائج إيجابية".

وعن التدريب، أكد رسول أنهم "بحاجة للتدريب والتسليح والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية، دون طلب الحاجة لأي مقاتل من التحالف"، معللا بأن ذلك "يصب في استكمال بناء قدرات القوات المسلحة العراقية".

ولفت المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى قيام الجيش بتنفيذ عمليات في مناطق الفراغات الأمنية مع حرس الإقليم لضرب الإرهاب.

وأكد أن "هناك تنسيقا مع حرس الإقليم لملء الفراغات بين خط صد قوات حرس الاقليم وقوات الحكومة الاتحادية"، موضحا أن تنفيذ العمليات تم من خلال معلومات استخبارية في هذه المناطق.

ووعد رسول باستمرار العمل لملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية في تلك المناطق، مشيرا إلى طموحهم في إنهاء هذه الفراغات مستقبلا.

يشار إلى أن

قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، كانت قد بدأت بتقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكيــة التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.

وقد تسلمت القوات الأمنية العراقية قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة.