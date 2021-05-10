الكويتيون ينعمون بعيد مختلف بسبب قرار حكومي يطبق خلال أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم، بأن الحكومة قررت إنهاء الحظر الجزئي المطبق في البلاد اعتبارا من أول أيام العيد، الأمر الذي سيمنح الكويتيين فرصة قضاء عيد جميل وممتع خارج منازلهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة، أكدت أن مجلس الوزراء سيعتمد بعد قليل "حزمة من القرارات، منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهي التي تقدم الشيشة".

ونوهت المصادر إلى أن مجلس الوزراء قرر أن "المطاعم ستكون لاستلام الطلبات فقط"، حتى إشعار آخر، كما تم رفض فتح مقاهي "الشيشة".

أما بالنسبة لدور السينما فستفتح أبوابها لمواطنين الذين حصلوا على جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

أعلنت السلطات الكويتية ، أمس الأحد ، أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد وباء "كوفيد 19" بلقاح في البلاد، وصل إلى 600 ألف شخص، أي أكثر من 13% من سكان البلد الذي يقطنه 4.7 مليون نسمة.

وقال مسؤولون صحيون إن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً أكبر لوتيرة التطعيمات المضادة لكورونا في البلاد، مع توقع وصول الدفعة الثالثة من لقاح استرازينيكا، التي تضم 388 ألف جرعة، إلى البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف هؤلاء المسؤولين أن عدد الجرعات التي تم منحها للمواطنين والمقيمين تجاوز مليوناً و500 ألف جرعة، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى الآن، وبنسبة تصل إلى 34.5 % من إجمالي عدد السكان البالغ 4.7 ملايين نسمة.

وأوضحوا أن عدد من استكمل جرعتي اللقاح من المطعمين حتى الآن يبلغ نحو 600 ألف شخص، يشكلون قرابة %13 من إجمالي عدد السكان.

ووفق المسؤولين، سيكون لهذه الأرقام دورها في حسم عدد من القرارات التي سيبحثها مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الاثنين، وأبرزها فتح بعض الأنشطة التجارية في البلاد، مثل السماح للمطاعم باستقبال الزبائن داخل الصالات شريطة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية، إضافة إلى فتح محال ألعاب الأطفال والترفيه.