قفزة في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والذهب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في النشرة الشهرية له، إن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 40.3 مليار دولار بنهاية مارس 2021، مقابل 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، حسبما نقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

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ولفت البنك المركزي، إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في خزائن المصرف، يغطي نحو 7.5 شهر من الواردات السلعية الأساسية.

وأشار إلى ارتفاع الاحتياطيات بنهاية شهر أبريل/ نيسان، بقيمة 6 ملايين دولار بالمقارنة بنهاية شهر مارس، لتسجل نحو 40.343 مليار دولار ارتفاعا من 40.337 مليار، وهي الزيادة الشهرية الحادية عشر على التوالي.

وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي ليسجل 4.128 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي 2021، وهو ما يعادل نحو 64.4 مليار جنيه.

يأتي ذلك ارتفاعا من نحو 3.934 مليار دولار من الذهب في نهاية شهر مارس، ما يعادل 61.4 مليار جنيه، وبزيادة شهرية بلغ قدرها نحو 3 مليارات جنيه بالعملة المحلية.