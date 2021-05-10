أمير قطر يتوجه مساء اليوم إلى السعودية لإجراء مباحثات مع ولي العهد

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب وكالة الأنباء القطرية يتوجه الأمير تميم بن حمد أمير قطر مساء اليوم إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الزيارة يجري أمير قطر مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حول العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر للسعودية، بعد حضوره قمة العلا مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41، التي عقدت في المملكة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/ يونيو2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وألحقت هذه الدول قرار قطع العلاقات بإجراءات عقابية ضد الدوحة، من بينها إغلاق الأجواء والحدود البرية، ومنعها من استخدام موانئها.

وبعد جهود مضنية بذلتها الكويت وعدد من الدول الأخرى، وقّعت الدول الأربع وقطر، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، في مدينة العلا السعودية اتفاقا تم بموجبه التأسيس لطي الخلافات وبداية صفحة جديدة.