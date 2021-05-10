ظريف يطالب نظيره العراقي بملاحقة منفذي الهجوم على قنصلية إيران بكربلاء

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وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "ظريف تحدث هاتفيا مع نظيره العراقي فواد حسين، وأبلغه احتجاج طهران على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في كربلاء مساء أمس، مطالبا "بملاحقة منفذي الهجوم وضرورة الحفاظ على المقار الدبلوماسية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي عن "أسفه لوقوع مثل هذه الأعمال العنيفة عند القنصلية الإيرانية في كربلاء"، مؤكدا "التزام الحكومة العراقية بتأمين الدبلوماسيين والمنشآت الدبلوماسية في العراق".

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، السفير العراقي وسلمته رسالة احتجاج على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في كربلاء مساء أمس الاثنين.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده قد قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي صباح اليوم، "تدين إيران بشدة الهجوم على منشآتها الدبلوماسية في العراق، وتأمل أن تفي الحكومة العراقية بمسؤولياتها وواجباتها في حماية المنشآت الدبلوماسية بأقصى درجات الحماية".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العراق، بتعرض مراسل تلفزيوني يعمل في إحدى الفضائيات، لهجوم مسلح في محافظة الديوانية جنوبي البلاد. وأطلق مسلحون مجهولون النار على مراسل إحدى محطات التليفزيون، أحمد حسن، في قضاء الشامية في محافظة الديوانية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأدخل حسن صالة العمليات بعد منتصف الليل، بعد يوم من اغتيال الناشط البارز إيهاب جواد، في محافظة كربلاء وسط البلاد، في هجوم مماثل.