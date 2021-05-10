الكويت تعلن ضوابط إقامة صلاة العيد

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه سيتم تخصيص مصليات خارجية وأكثر من 1500 مسجد لإقامة صلاة العيد على ألا تتعدى مدة الصلاة 15 دقيقة.

وأعلنت الكويت، الثلاثاء الماضي، أن عطلة عيد الفطر ستكون 5 أيام، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو/ أيار، وحتى يوم الأحد الموافق 16 مايو، على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الاثنين 17 مايو.

ودعا ديوان الخدمة المدنية الكويتي، في بيان، جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى تعطيل أعمالها خلال الفترة المذكورة.

وأشار الديوان إلى أنه في حال ثبوت الرؤية الشرعية بأن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، فيكون هذا اليوم يوم راحة، وتكون أيام الخميس والجمعة والسبت عطلة رسمية، ويوم الأحد يوم راحة، مضيفا: "في حال ثبوت الرؤية بأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، فتكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد يومي راحة".