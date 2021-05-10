في مصر ولأول مرة.. حافلات للنقل السريع

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد وقع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف "بي آر تي آر آر" لحافلات النقل السريع.

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وبحسب تصريحات لوزير النقل المصري كامل الوزير، كامل الوزير فإن الاتفاق يأتي في إطار "التوسع في إنشاء شبكات نقل حديثة، وتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر".

وقال الوزير: "سيتم لأول مرة في وسائل المواصلات في مصر تسيير أتوبيسات "بي آر تي"، وهي أتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة.

ولفت إلى أن تسييرها سيكون حول القاهرة الكبرى عبر الطريق الدائري، والذي يعد بحسب تأكيدات وزير النقل المصري أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًا.

وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من هذه الدراسات للبدء في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات ولمجابهة زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشي مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية.. حسب تعبيره.

وأوضح وزير النقل المصري أن هذا المشروع سيكون نقطة انطلاق لهذه النوعية من المواصلات في مصر وخاصة في القاهرة والإسكندرية اللتين تتسمان بكثاقة السكان.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي "بي آر تي آر آر" هو تحالف عالمي تقوده شركة ترانس ديف الفرنسية وبه بعض الشركات المصرية مثل أوراسكوم ومواصلات مصر وشركة وسائل النقل ام سي في.