شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع أبو الغيط تحضيرات الدورة الطارئة للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، محادثات هاتفية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحسبا للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية التي ستخصص لبحث التحرك العربي لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وقال بوقدوم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إنه "تحضيرًا للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية التي ستخصص لبحث التحرك العربي لمواجهة جرائم الاحتلال في القدس المحتلة، أكدت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ ضرورة بعث روح التضامن العربي الاسلامي لنصرة اخواننا الفلسطينيين وحفظ مقدساتنا الدينية".

وكانت الجزائر، قد أدانت أمس الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة للاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، مجددة موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.