شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توقف رحلات الطيران للقادمين من نيال وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، الیوم الاثنین، إیقاف رحلات الطیران التجاریة المباشرة مع كل من نیبال وباكستان وبنجلادیش وسیرلانكا باستثناء رحلات الشحن حتى إشعار آخر.

وقالت الإدارة - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - "یمنع دخول البلاد للمقیمین القادمین من تلك الدول ما لم یقیموا خارج ھذه الدول مدة 14 یوما على الأقل".

وأوضحت أن ھذا القرار جاء بناء على تعلیمات السلطات الصحیة الكویتیة ونظرا إلى الوضع والتداعیات المترتبة على انتشار فیروس كورونا بشأن الدول عالیة الخطورة.

كان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الیوم إیقاف رحلات الطیران التجاریة المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من نیبال وباكستان وبنجلادیش وسریلانكا حتى إشعار آخر.

كما قرر المجلس منع دخول البلاد للمقیمین القادمین من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج تلك الدول مدة 14 یوما على الأقل حتى إشعار آخر.