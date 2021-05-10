وزير خارجية تركيا يصل السعودية لبحث العلاقات الثنائية

الكويت - هبة التوبجي - وصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية، وفق “العربية”.

وقال “وصلت إلى السعودية لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ستتم مناقشة وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان تلقى قبل أيام اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ أردوغان خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

إلى ذلك، عبّر الملك سلمان عن شكره للرئيس التركي على تهنئته.