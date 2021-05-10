شكرا لقرائتكم خبر عن توقع ارتفاع درجات الحرارة.. «الحصيني»: الأربعاء أول أيام «نوء الثريا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية أول أيام نوء الثريا يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار الوسطى.

وقال “الحصيني” عبر تويتر: “الأربعاء 1442/9/30هـ أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوما ونجومها الشرطان – البطين – الثريا، كل نجم منها ١٣يوما أولهم الشرطان بدايته 1442/9/30هـ أيامه “13” يوما ويسميان ثريا الصيف، وهما أول النجوم الشامية”.

وتابع الحصيني: من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار، وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل، ويعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع أول النجوم الشامية تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعتبر من موسم الأمطار في السعودية.

وختم بقوله: “يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل يقول العامة إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران”.