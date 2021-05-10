شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ5 يمنيين امتهنوا السطو على المحال التجارية والمستودعات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 5 مخالفين يمنيين ارتكبوا 12 جريمة سطو.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (12) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة.

وأوضح أن الجرائم تمثلت في السطو على المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.