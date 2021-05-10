شكرا لقرائتكم خبر عن "قبائل الكوارغلية بليبيا" تدعو لطرد المرتزقة وتفكيك الميليشيات قبل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الكوارغلية بمدينة الزاوية الليبية، المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، ولجنة "5 + 5" بضرورة الإسراع في اتخاذ كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية.

وقال بيان صادر عن المجلس الاجتماعى لقبائل الكوارغلية إن المجلس الاجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية يجدد رفضه للتدخلات الأجنبية في ليبيا، داعيا مجلس النواب الليبي، المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية، اللجنة العسكرية 5 + 5، إلى الإسراع في اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لطرد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على كافة الأراضي الليبية.

وأضاف البيان "عليهم إنهاء وجود كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على كافة الأراضي الليبية وعدم التهاون مع أي جهة تعرقل ذلك."

ودعا المجلس الجهات المذكورة إلى الإسراع في اتخاد خطوات عملية في تفكيك التشكيلات المسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية قبل الشروع إلى الانتخابات نهاية هذا العام.