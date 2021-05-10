شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط مخبأ صواريخ طائرات وعبوات ناسفة فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط مخبأ يضم صواريخ طائرات وعبوات ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 38 من الوصول إلى مخبأ تابع لتنظيم داعش الإرهابي".

وأوضحت أن "المخبأ ضم 6 صواريخ للطائرات الحربية و5 قنابل هاون عيار 120 ملم، وعبوتين ناسفتين على شكل أسطوانة غاز، في منطقة العواصل ب‍الرمادي بمحافظة الأنبار"، مشيرة إلى "قيام قوات هندسة المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".