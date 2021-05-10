شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم العربات الكهربائية بالمسجد الحرام ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، عملية تعقيم وتطهير للعربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم حرصا منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، لكى يؤدى وافدى المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين مناسكهم بيسر واطمئنان دون مخاطر العدوى بوباء كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور لجانب من عملية تنظيف وتعقيم العربات الكهربائية المجانية بعد كل عملية استخدام، حيث كلفت إدارة خدمات التنقل 180 موظفا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل مقسمين إلى عدة فرق يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها.



جانب من اعمال التعقيم

وتشرف إدارة خدمة التنقل على تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل، لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح له، ووفرت الإدارة أكثر من 8000 عربة منها 5000 عربة عادية، و3000 عربة كهربائية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى، لكي يؤدي قاصدي بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لضمان سلامة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين.



تعقيم عربات الحرم



تعقيم عربات المسجد الحرام

وفى وقت سابق، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بتوفير عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار، ووفرت الإدارة ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.