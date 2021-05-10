شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تونس تنبّه المواطنين لقوانين السفر الجديدة.. 4 إجراءات ضرورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تونس، اليوم الإثنين، تنبيها للمواطنين بقوانين السفر التي أقرتها سلطات تونس.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في تويتر: “يسر سفارة المملكة في الجمهورية التونسية أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية”.

وهي على النحو التالي:-

– أن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) ولم يمض عليه 72 ساعة.

– يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.

– حجر إجباري للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.

– يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثه آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.