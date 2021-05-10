شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تونس تنبّه المواطنين لقوانين السفر الجديدة.. 4 إجراءات ضرورية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت سفارة المملكة في تونس، اليوم الإثنين، تنبيها للمواطنين بقوانين السفر التي أقرتها سلطات تونس.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في تويتر: “يسر سفارة المملكة في الجمهورية التونسية أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية”.
وهي على النحو التالي:-
– أن يكون لدى الزائر لتونس شهادة تحليل سلبي (pcr) ولم يمض عليه 72 ساعة.
– يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.
– حجر إجباري للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.
– يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثه آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في تونس تنبّه المواطنين لقوانين السفر الجديدة.. 4 إجراءات ضرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.