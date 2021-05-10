مروحية إسرائيلية تقصف منزلا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مراسلها

#عاجل || مراسل #سانا في #القنيطرة : مروحية للعد*و الإسرائيلي تستهدف منزلاً في موقع #عين_التينة المحرر غرب بلدة #حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى مشفى القنيطرة pic.twitter.com/WMywomDtYD — سانا عاجل (@SanaAjel) May 10, 2021

قيام "مروحية للعدو الإسرائيلي باستهداف منزل في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى مشفى القنيطرة".

ويأتي الاعتداء الإسرائيلي، بعد أيام من هجوم مماثل، حيث هاجمت مروحية إسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري، إحدى نقاط الجيش السوري على تخوم المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن مروحية إسرائيلية قامت باستهداف إحدى نقاط الجيش السوري شمال مدينة القنيطرة.

وأضاف المصدر أن العدوان تم من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، في المنطقة الواقعة بين بلدتي مسعدة وبقعاتا المحتلتين، مؤكدا أن "الأضرار اقتصرت على خسائر مادية".

والمنطقة العازلة في الجولان السوري، تقع بين خطي (ألفا) و(برافو) الأمميين الفاصلين، وفق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، فجر الأربعاء الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار مصدر عسكري سوري إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.